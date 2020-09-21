أخبار اليمن : مواجهات عنيفة في الحديدة إثر هجوم للمرتزقة

مواجهات عنيفة في الحديدة إثر هجوم للمرتزقةلقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم، اليوم الاثنين، خلال عملية تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لهجوم في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد مصدر عسكري أن قوى العدوان شنت هجوماً، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية، على قرية الشعب في مديرية حيس، مسنودا بقصف مدفعي. لكن سرعان ما تعاملت معه قوات الجيش واللجان الشعبية وأحبطت الهجوم على الفور، وكبدت المهاجمين خسائر فادحة على المستويين البشري والمادي.

إلى ذلك أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الإرتباط والتنسيق، أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 97 خرقاً في مدينة الحديدة وريفها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت تحليق طائرة حربية في أجواء مدينة الحديدة و3 طائرات تجسسية في أجواء الفازة وغارتين لطيران تجسسي على الفازة و 30 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و60 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.