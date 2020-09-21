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مصالح مصر في شرق المتوسط.. مناقشة بحث جديد بحضور وزير الدفاع

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مصالح مصر في شرق المتوسط.. مناقشة بحث جديد بحضور وزير الدفاع
مصالح مصر في شرق المتوسط.. مناقشة بحث جديد بحضور وزير الدفاع

أعدت أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر بحثا بعنون "الإستراتيجية المقترحة لتأمين أبرز المصالح المصرية لحماية الأمن القومي في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية"، وجرت مناقشته، الاثنين، بحضور وزير الدفاع محمد زكي.

وحسب الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش المصري على "فيسبوك"، فإن البحث انتهى إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لإستراتيجية التحرك، لتأمين المصالح المصرية في منطقة شرق المتوسط"، التي تشهد توترات متزايدة على مدار الأشهر الماضية.

وشارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وقال مدير الأكاديمية طارق هلال، إن "فاعليات هذا البحث تأتي في ظل تسارع المتغيرات الإقليمية في المنطقة"، مؤكدا على "الدور الرئيسي الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في مجابهة العدائيات، والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري".

واكتسبت منطقة شرق المتوسط أهمية عظمى مؤخرا، مع الاكتشافات المتتالية لحقول موارد الطاقة.

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