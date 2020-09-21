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فيدال يودع برشلونة برسالة مؤثرة

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فيدال يودع برشلونة برسالة مؤثرة
فيدال يودع برشلونة برسالة مؤثرة

ودع النجم التشيلي أرتورو فيدال برشلونة الإسباني وأنصاره برسالة مؤثرة، بعد أن تأكد رحيله بصفة رسمية عن أسوار "الكامب نو".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن فيدال يستعد للانتقال إلى الدوري الإيطالي، وبالضبط إلى نادي إنتر ميلان، بعدما قضى عامين في برشلونة.

وفي رسالة الوداع، قال فيدال في منشور على حسابه الرسمي في إنستغرام: "اليوم، أقول وداعا للجميع في برشلونة، بعد قضاء عامين رائعين في هذا النادي الرائع".

وأضاف: "أشعر بالفخر لأنني ارتديت هذا القميص ولعبت إلى جانب لاعبين رائعين وأشخاص رائعين".

وتابع "أشكر عائلتي وزملائي والمدربين والأطباء والطاقم وكل الأنصار الذين كانوا دائما يظهرون لي الكثير من المودة".

وختم فيدال منشوره بالقول "اليوم سأبدأ تجربة جديدة في حياتي.. لكنكم ستبقون دائما في قلبي.. أراكم قريبا".

وكان عدد من نجوم الفريق الكتالوني وجهوا رسائل وداع ودعم لزميلهم فيدال، من بينهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشر "ليو" على إنستغرام صورة يرافق فيها الدولي التشيلي، وعلق عليها بالقول "كنت محظوظا بالتعرف عليك عن قرب وفاجأتني كثيرا.. غرفة تبديل الملابس ستفتقدك. أتمنى لك كل التوفيق في تجربتك الجديدة مع فريقك الجديد".

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