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عاجل .. زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب روسيا

أخبار عالمية محمد بدر 2020-09-21 21:12 تبليغ
عاجل .. زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب روسيا
عاجل .. زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب روسيا

وأفاد المركز الأوروبى المتوسطى لرصد الزلازل بأن الهزات الأرضية تم تسجيلها فى حوالى الساعة 21:04 بتوقيت موسكو.

وأوضح المركز أن مصدر الزلزال كان يقع على عمق كيلومترين 2 وبعد 31 كيلومترا شمال غرب مدينة سلوديانكا، أى 83 كيلومترا جنوب غرب إيركوتسك.

ولم ترد حتى الآن تقارير حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال، لكن مواطنين فى إيركوتسك أكدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعى أنهم شعروا بهزات أرضية قوية.

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