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رئيس قبرص : نعانى من احتلال تركى جديد داخل مياهنا الإقليمية

أخبار عالمية عبير العدوى 2020-09-21 20:24 تبليغ
رئيس قبرص : نعانى من احتلال تركى جديد داخل مياهنا الإقليمية
رئيس قبرص : نعانى من احتلال تركى جديد داخل مياهنا الإقليمية
قال الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، اليوم الإثنين، إن بلاده تعانى من احتلال تركى داخل مياه قبرص الإقليمية، داعيًا إلى ضرورة احترام القانون الدولى فى التعامل بين الدول. 

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