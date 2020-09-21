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عمدة لندن : إجراءات جديدة لمواجهة تفشى كورونا

أخبار عالمية عبير العدوى 2020-09-21 20:50 تبليغ
عمدة لندن : إجراءات جديدة لمواجهة تفشى كورونا
عمدة لندن : إجراءات جديدة لمواجهة تفشى كورونا
قال صادق خان، عمدة لندن، مساء اليوم الإثنين، إنه تقدم بـ 15 إجراء جديد ومختلف لمواجهة تفشى وباء المستجد، حسبما جاء فى نبأ عاجل لشبكة "العربية" الإخبارية، منذ قليل.

ووفقًا لما نقلته "العربية"، حذرت بريطانيا، مساء اليوم، من أن فيروس كورونا سينتقل من المستوى الثالث إلى الرابع.

وتتزايد الإصابات بفيروس كورونا فى بريطانيا على نحو كبير، حيث تتجه السلطات البريطانية إلى فرض عزل عام فى محاولة السيطرة على تفشى الفيروس التاجى، إذ توقعت الحكومة البريطانية تسجيل 49 ألف إصابة يوميا بالفيروس بحلول أكتوبر المقبل، حال استمرار تلك المستويات التصاعدية للوباء. 

كما حذر باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، من أن بريطانيا قد تسجل قريبًا أعدادًا ضخمة من المصابين بفيروس كورونا، ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لخفض معدل الإصابات الحالى، وأن عدد الحالات سيتصاعد كل 7 أيام تقريبًا حتى يبلغ 50 ألف إصابة يوميًا فى منتصف أكتوبر. 

 

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