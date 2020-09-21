استقالة 800 من العاملين بالصحة فى تركيا بسبب ظروف العمل السيئة

وتساءلت نائبة رئيس أكبر حزب للمعارضة فى تركيا، غمزة أكوش إلغيزدى، فى بيان، حول الوضع الأخير للعاملين الصحيين، وسط تفشى فيروس كورونا المستجد، "إلى متى يمكن للأطباء والعاملين فى مجال الرعاية الصحية الذين يبذلون جهودًا خارقة لمدة 7 أشهر الاستمرار فى العمل فى هذه الظروف"، وأضافت "لقد أرهقت وتيرة العمل، والتطورات، الأطباء والعاملين فى مجال الرعاية الصحية نفسياً".

وأردفت إلغيزدى، "وفقاً لتقييم المنظمات الصحية، كان ما يقرب من 800 استقالة، مرتبطة بشكل مباشر بظروف العمل، وعدم القدرة على الوصول إلى معدات الحماية الشخصية وعبء العمل، ولكن السلطات لا تبذل أى جهد لتحسين هذه الظروف".

وأكدت أن "العاملين الصحيين فى البلاد، يعانون من التعب خلال هذه الفترة"، وأشارت إلى أنهم "يحاولون العمل فى مثل هذه الظروف، أيضاً العديد منهم لم يتلقوا تعويضات إضافية".

وأشارت إلغيزدى، إلى أنّ "الأخبار السارة بشأن المدفوعات الإضافية التى يجب دفعها للعاملين فى مجال الرعاية الصحية خلقت تصوراً عاماً بأنهم سيحصلون على رواتب عالية".

وتابعت "هذا التصور فى المجتمع، هو أحد الأسباب الرئيسية وراء العنف الذى يستهدف الأطباء والعاملين الصحيين، وفوق كل ذلك، على الرغم من كل هذه الأخبار السارة، لم يتلق العديد من الأطباء والعاملين فى المجال الصحى تعويضات إضافية".

وحذرت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهورى من "التفشى المتزايد لوباء كورونا المستجد، وخروجه عن نطاق السيطرة".