أخبار عاجلة
نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ بعثة الزمالك بعد وصولها المغرب -
دعاء فاروق ترد على «فبركة» مداخلة السحر -
أحمد مكي يعلق على مشاركته في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار -
تعليق كوميدي من محمد هنيدي على هاتف آيفون 12 -
بعد تقارير عن تخطيطه لارتداء قميص سوبرمان.. ترامب: شعرت وكأنني مثله -
ترامب: الانتخابات المقبلة الأهم في تاريخ أمريكا -
بعد إصابته بـ كورونا.. متى يعود كريستيانو رونالدو للملاعب؟ -
شاهد .. متحدث وزارة الصحة : مصر ستكون أكثر استعدادا لموجة كورونا الثانية -
فيديو : مع انطلاق العام الدراسى .. الصحة تحدد طرق حماية الطلاب من كورونا -
استطلاع.. تقدم بايدن على ترامب في ميشيجان وتقاربهما في نورث كارولاينا -

استقالة 800 من العاملين بالصحة فى تركيا بسبب ظروف العمل السيئة

أخبار عالمية محمد بدر 2020-09-21 20:24 تبليغ
استقالة 800 من العاملين بالصحة فى تركيا بسبب ظروف العمل السيئة
استقالة 800 من العاملين بالصحة فى تركيا بسبب ظروف العمل السيئة
أكد حزب الشعب الجمهورى المعارض فى تركيا، استقالة أكثر من 800 موظف، من موظفى القطاع الصحى، بسبب ظروف عملهم، ونقص معدات الحماية الشخصية، وعبء العمل الثقيل، وسط انتشار كثيف لوباء المستجد، فى البلاد، حسبما أفادت قناة "العربية".

وتساءلت نائبة رئيس أكبر حزب للمعارضة فى تركيا، غمزة أكوش إلغيزدى، فى بيان، حول الوضع الأخير للعاملين الصحيين، وسط تفشى ، "إلى متى يمكن للأطباء والعاملين فى مجال الرعاية الصحية الذين يبذلون جهودًا خارقة لمدة 7 أشهر الاستمرار فى العمل فى هذه الظروف"، وأضافت "لقد أرهقت وتيرة العمل، والتطورات، الأطباء والعاملين فى مجال الرعاية الصحية نفسياً".

وأردفت إلغيزدى، "وفقاً لتقييم المنظمات الصحية، كان ما يقرب من 800 استقالة، مرتبطة بشكل مباشر بظروف العمل، وعدم القدرة على الوصول إلى معدات الحماية الشخصية وعبء العمل، ولكن السلطات لا تبذل أى جهد لتحسين هذه الظروف".

وأكدت أن "العاملين الصحيين فى البلاد، يعانون من التعب خلال هذه الفترة"، وأشارت إلى أنهم "يحاولون العمل فى مثل هذه الظروف، أيضاً العديد منهم لم يتلقوا تعويضات إضافية".

وأشارت إلغيزدى، إلى أنّ "الأخبار السارة بشأن المدفوعات الإضافية التى يجب دفعها للعاملين فى مجال الرعاية الصحية خلقت تصوراً عاماً بأنهم سيحصلون على رواتب عالية".

وتابعت "هذا التصور فى المجتمع، هو أحد الأسباب الرئيسية وراء العنف الذى يستهدف الأطباء والعاملين الصحيين، وفوق كل ذلك، على الرغم من كل هذه الأخبار السارة، لم يتلق العديد من الأطباء والعاملين فى المجال الصحى تعويضات إضافية".

وحذرت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهورى من "التفشى المتزايد لوباء كورونا المستجد، وخروجه عن نطاق السيطرة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقالة 800 من العاملين بالصحة فى تركيا بسبب ظروف العمل السيئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 