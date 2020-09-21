”الصحة العالمية” تتمسك بإرشاداتها القديمة حول انتقال كورونا رغم تحديثات أمريكية 

قال مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن المنظمة لم تغير سياستها حول انتقال فيروس كورونا عبر الهواء، رغم التحديثات الأخيرة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض.

وأضاف في حديثه للصحفيين: "بالتأكيد لم نشاهد أي دليل جديد، وموقفنا في هذا الشأن يبقى دون تغيير"، لافتا إلى أنه سيتواصل مع المراكز الأمريكية للحصول على مزيد من التوضيحات في الـ24 ساعة القادمة.

ومع تحديث إرشاداتها الجمعة الماضية، لا تزال المراكز تقول إن كورونا ينتشر بشكل شائع بين الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق ببعضهم البعض، لكنها أضافت أن الفيروس ينتشر "عبر الرذاذ التنفسي أو الجزيئات الصغيرة الموجودة في الهواء التي تخرج مع سعال أو عطس أو غناء أو حديث أو تنفس الشخص المصاب".

ويمكن أن تسبب هذه الجزيئات العدوى عند "استنشاقها في الأنف والفم والممرات الهوائية والرئتين". ويعتقد أن هذه هي الطريقة الأساسية لانتشار الفيروس.

وأكدت المراكز في التحديث وجود "أدلة متزايدة على أن القطرات والجسيمات المحمولة في الهواء يمكن أن تظل معلقة في الهواء ويستنشقها الآخرون، وأن تنتقل لمسافات تتجاوز 6 أقدام (في المطاعم أو في صفوف اللياقة البدنية مثلا). بشكل عام، البيئات الداخلية التي تنعدم فيها التهوية الجيدة تزيد من هذا الخطر".