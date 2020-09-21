قال مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن المنظمة لم تغير سياستها حول انتقال فيروس كورونا عبر الهواء، رغم التحديثات الأخيرة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض.
وأضاف في حديثه للصحفيين: "بالتأكيد لم نشاهد أي دليل جديد، وموقفنا في هذا الشأن يبقى دون تغيير"، لافتا إلى أنه سيتواصل مع المراكز الأمريكية للحصول على مزيد من التوضيحات في الـ24 ساعة القادمة.
ومع تحديث إرشاداتها الجمعة الماضية، لا تزال المراكز تقول إن كورونا ينتشر بشكل شائع بين الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق ببعضهم البعض، لكنها أضافت أن الفيروس ينتشر "عبر الرذاذ التنفسي أو الجزيئات الصغيرة الموجودة في الهواء التي تخرج مع سعال أو عطس أو غناء أو حديث أو تنفس الشخص المصاب".
ويمكن أن تسبب هذه الجزيئات العدوى عند "استنشاقها في الأنف والفم والممرات الهوائية والرئتين". ويعتقد أن هذه هي الطريقة الأساسية لانتشار الفيروس.
وأكدت المراكز في التحديث وجود "أدلة متزايدة على أن القطرات والجسيمات المحمولة في الهواء يمكن أن تظل معلقة في الهواء ويستنشقها الآخرون، وأن تنتقل لمسافات تتجاوز 6 أقدام (في المطاعم أو في صفوف اللياقة البدنية مثلا). بشكل عام، البيئات الداخلية التي تنعدم فيها التهوية الجيدة تزيد من هذا الخطر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”الصحة العالمية” تتمسك بإرشاداتها القديمة حول انتقال كورونا رغم تحديثات أمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.