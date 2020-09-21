الولايات المتحدة تصدر تحذيرا لمواطنيها في البحرين 

أصدرت السفارة الأمريكية في البحرين، اليوم الاثنين، تحذيرا أمنيا لمواطني الولايات المتحدة في المملكة، دون أن توضح السبب.
وقالت السفارة الأمريكية لدى المنامة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إنها "تذكر مواطني الولايات المتحدة بالحاجة إلى توخي الحذر والالتزام بإجراءات الأمن الشخصي".
وأضافت السفارة أنها "تحث كل المواطنين الأمريكيين على مراجعة خططهم المتعلقة بأوضاعهم الأمنية، والبقاء على دراية بمحيطهم، بما في ذلك الأحداث المحلية، مع إبداء درجة كبيرة من اليقظة".
ودعت البعثة الدبلوماسية الأمريكيين في البحرين إلى إبداء الحذر في الأماكن التي يزورها كثيرا السياح ومواطني الدول الغربية، وتجنب الحشود والمظاهرات.
ولم توضح السفارة الأمريكية سبب إصدار هذا التحذير، لكنه يأتي بعد أن وقعت البحرين، يوم 15 سبتمبر، إلى جانب الإمارات، اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية ووساطة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
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