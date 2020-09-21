اليونان تقول إنها بصدد استئناف المفاوضات البحرية مع تركيا 

كشف المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، اليوم الاثنين، أن بلاده بصدد استئناف المفاوضات مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية.

وقال بيتساس للصحفيين: "نحن على وشك استئناف المفاوضات الاستكشافية، لكن الموعد المحدد لذلك يعتمد على كلا الطرفين.. اليونان وتركيا. المشاعر طيبة".

وهناك خلاف شديد بين اليونان وتركيا بشأن امتداد الجرف القاري لكل منهما في شرق البحر المتوسط. واحتدم التوتر بين الدولتين الشهر الماضي، عندما أرسلت أنقرة سفينة للتنقيب عن النفط والغاز في مياه تطالب اليونان بالسيادة عليها.

وأمس الأحد، عادت سفينة "أوروتش رئيس" المتخصصة في إجراء أعمال المسح الزلزالي (ممهدة لأعمال التنقيب) إلى ميناء في تركيا، للخضوع لما وصفته أنقرة بأعمال صيانة دورية. واعتبرت اليونان هذا التحرك خطوة إيجابية مبدئيا لتهدئة التوتر.

وكانت مناقشات سابقة بين أثينا وأنقرة على ترسيم حدود المناطق البحرية قد انهارت في 2016. وقالت وسائل إعلام يونانية إن المفاوضات الاستكشافية قد تبدأ في وقت قريب، ربما هذا الأسبوع.