مقتل 53 من قوات الأمن الأفغانية فى هجمات لـ طالبان على 5 أقاليم

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قال المسؤولون الأفغان، إن 51 شخصًا أخرين أصيبوا فى الاشتباكات التى وقعت فى أقاليم "أورزجان وتاخار وكابيسا ومادان وأرداك وبلخ"، موضحين أن الهجوم الأكثر دموية وقع فى إقليم أورزجان، حيث قُتل أكثر من 24 من أفراد قوات الأمن.

وفى سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية عن مقتل 98 مدنيًا، وإصابة 230 آخرين فى أنحاء أفغانستان خلال الأسبوعين الماضيين، وهو تصعيد للهجمات يأتى فى الوقت الذى تجرى فيه اجتماعات الحكومة الأفغانية مع الحركة فى الدوحة، مقر مكتب طالبان الإرهابية، لمناقشة مبادئ السلام فى أفغانستان.

ووصف المبعوث الأمريكى للمصالحة الأفغانية زلماى خليل زاد، الذى نظم هذه المباحثات تصاعد التوترات بالأمر المؤسف، وكتب تغريدة قال فيها: "على مدار الأيام القليلة الماضية، تم رصد ارتفاع واضح فى وتيرة العنف فى أفغانستان".

وطالب رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله، حركة طالبان بقبول وقف إطلاق النار، وقال فى بيان: "وطننا يحترق بسبب الحرب والصراع منذ أكثر من 40 عاماً، وخسرنا الكثير من الأرواح فى هذه الحرب التى لا نهاية لها".

وأضاف: مما لا شك فيه أن المواطنين يكرهون هذه الحروب والصراعات المستمرة فى البلاد، وسئموا منها.