2 مليار جرعة.. 156 دولة توافق على صفقة تاريخية لتوفير لقاح فيروس كورونا

وافق تحالف يضم 156 دولة على صفقة "تاريخية" تسمح لمنظمة الصحة العالمية بالتوزيع السريع لأي لقاحات جديدة لعلاج فيروس كورونا وبنسبة تصل إلى 3٪ من تعداد سكان الدول المشاركة.

وذكرت صحيفة"ذاجارديان"البريطانية أن خطة تخصيص لقاح فيروس كورونا بقيادة منظمة الصحة العالمية تضمن مشاركة الأبحاث وشراء وتوزيع أي لقاح جديد بالتساوي بين الدول الغنية والدول النامية.

وتهدف الخطة إلى توفير 2 مليار جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة لعلاج فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم حتى نهاية عام 2021.

وتشمل خطة "كوفاكس" 64 دولة ذات دخل اقتصادى مرتفع بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية التي سوف تشتري جرعات نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا.

وخصصت حكومات الدول المشاركة فى التحالف والشركات المصنعة للقاحات فيروس كورونا 1.4 مليار دولار للأبحاث وتطويرالأدوية حتى الآن.

وكشف تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية عن الاتفاقية في مؤتمر بمدينة جنيف اليوم الاثنين أن" كوفاكس" تمثل أكبر تعاون في العالم لتوفير لقاح يحمى من فيروس كورونا حيث تكون الأولوية للدول الأكثر تعرض للخطر.

وأضاف تيدروس أن توفير اللقاحات المعتمدة يبدأ بنسبة 3٪ من إجمالى تعداد سكان الدول المشاركة بحيث تزداد النسبة بمرور الوقت إلى 20٪ .