مستشفيات إسرائيل تغلق أبوابها في وجه مصابي كورونا.. ونتنياهو يتجه لفرض قيود إضافية

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، اليوم الإثنين، أن المستشفيات الإسرائيلية بدأت تغلق أبوابها أمام المرضى المصابين بفيروس كورونا بعد ارتفاع عدد المصابين الذين هم في مرحلة خطرة من المرض.
ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعًا غدًا لتحديد قائمة من القيود الجديدة التي يمكن فرضها على الفور بعد يوم الغفران اليهودي الأسبوع المقبل.
ودعا المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، تشيزي ليفي، جميع المستشفيات إلى التوقف عن الخدمات الصحية الأخرى، والتركيز على الحالات المصابة بفيروس كورونا.
ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، جيش الاحتلال بالمساهمة في بناء مستشفى ميداني تسع لـ 200 مصابًا لمساعدة المستشفيات في استيعاب الأزمة التي تسببت في امتلاء المستشفيات بالمصابين.
وكانت جامعة جونز هوبكنز أفادت، بأن عدد الإصابات لكل 100 ألف شخص في إسرائيل تجاوز نظيره في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن نسبة الإصابات في إسرائيل اليوم الأثنين كانت 2.115.1 لكل 100 ألف شخص، بينما في الولايات المتحدة 2.079.9 لكل 100 ألف شخص، وتليها البرازيل وبيرو.
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