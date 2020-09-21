أخبار عاجلة
السعودية تستضيف محادثات لمجموعة العشرين حول التعافي الاقتصادي -
بعدما تخطى رونالدو.. رسالتان من نيمار إلى "الظاهرة" -
البنك الدولي على خط لقاح كورونا.. 12 مليارا للدول النامية -
يقتل مسنًا لسرقة أمواله ويذهب لشراء الفياجرا لقضاء سهرة حمراء -
أحمد عيد عبد الملك يهنئ غزل المحلة بالصعود للدوري الممتاز -
فوز الأهلي والزمالك على الصيد والغابة في دوري المرتبط لسيدات السلة -
المدير الفني لـ البنك الأهلي: مورينيو وسيموني مثلي الأعلى في التدريب.. فيديو -
رئيس نادي البنك الأهلي: وضعنا تجربة المقاولون أمامنا من أجل الصعود للممتاز.. فيديو -
مرتضى منصور يحسم الجدل حول مشاركة فرجاني ساسي بمباراة الرجاء -
عيد مرازيق: فريق البنك الأهلي واجه صعوبات كبيرة للصعود لـ الدوري الممتاز.. فيديو -

مستشفيات إسرائيل تغلق أبوابها في وجه مصابي كورونا.. ونتنياهو يتجه لفرض قيود إضافية

أخبار عالمية تبليغ
مستشفيات إسرائيل تغلق أبوابها في وجه مصابي كورونا.. ونتنياهو يتجه لفرض قيود إضافية
مستشفيات إسرائيل تغلق أبوابها في وجه مصابي كورونا.. ونتنياهو يتجه لفرض قيود إضافية

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، اليوم الإثنين، أن المستشفيات الإسرائيلية بدأت تغلق أبوابها أمام المرضى المصابين بفيروس   بعد ارتفاع عدد المصابين الذين هم في مرحلة خطرة من المرض.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعًا غدًا لتحديد قائمة من القيود الجديدة التي يمكن فرضها على الفور بعد يوم الغفران اليهودي الأسبوع المقبل.

ودعا المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، تشيزي ليفي، جميع المستشفيات إلى التوقف عن الخدمات الصحية الأخرى، والتركيز على الحالات المصابة بفيروس كورونا.

ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، جيش الاحتلال بالمساهمة في بناء مستشفى ميداني تسع لـ 200 مصابًا لمساعدة المستشفيات في استيعاب الأزمة التي تسببت في امتلاء المستشفيات بالمصابين.

وكانت جامعة جونز هوبكنز أفادت، بأن عدد الإصابات لكل 100 ألف شخص في إسرائيل تجاوز نظيره في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن نسبة الإصابات في إسرائيل اليوم الأثنين كانت 2.115.1  لكل 100 ألف شخص، بينما في الولايات المتحدة 2.079.9 لكل 100 ألف شخص، وتليها البرازيل وبيرو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشفيات إسرائيل تغلق أبوابها في وجه مصابي كورونا.. ونتنياهو يتجه لفرض قيود إضافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 