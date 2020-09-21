قانون العمل السعودي الجديد للوافدين 2020

قانون العمل السعودي للوافدين لابد من تعرف كل العاملين السعودين علي الشروط و الأحكام المنظمة، كما أن وزارة العمل السعودية ترحب بجميع الوافدين للعمل في المملكة، وتهتم الدولة بتوفير الراحة و الأمان للمقيمين حتي انقضاء فترة عملهم والرجوع إلى بلادهم سالمين، وتقدم وزارة العمل اللوائح والقوانين ونظام العمل الذي بموجبة تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل وخلق مناخ مناسب لعمل العمالة المقيمة وحفظ حقوقهم و معرفه ما عليهم من مسؤوليات، وبتحديد الواجبات والحقوق تستمر عجلة الإنتاج بما يفيد في ارتفاع المستوي الاقتصادي للملكة،وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول التي تطلب عماله من مختلف الجنسيات .

قانون العمل السعودي للقطاع الخاص

يجب علي العامل الوافد إلي السعودية ان يلتزم بمجموعة من القوانين التي تحمي كل من العامل وصاحب العمل من وقوع الظلم عليه وهى كالاتي :

يجب دخول العامل بطريقة قانونية مصرح بها إلي البلاد .

أن يكون العامل الوافد من العمالة التي تحتاج لها الدولة .

يحق للعامل أن يكون عدد ساعات عمله عباره عن 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع .

يحق للعامل الحصول علي أجازة سنوية بمقدار 21 يوم وتصل إلي 30 في حال قام العامل الوافد بالعمل لمدة 5 سنوات متواصلة .

تتحمل المنشأة تكاليف العلاج الطبي للعاملين بها وفق نظام العمل ولائحة تنظيم العمل للمنشأة التي تعتمد من وزارة العمل .

بعد الدخول للمملكة العربية السعودية تأكد من أن صاحب العمل قد بدأ بإجراءات استخراج رخصة العمل والإقامة خلال ( 90 ) يوماً من تاريخ الوصول.

قانون عمل السعودي للوافدين الجديد

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجموعة من القوانين من أجل حماية العمل والمؤسسة والحفاظ علي و حقوق العاملين، وتتجنب دولة السعودية وقع أى مشاكل تكون سبب في التأثير علي نظام العمل السعودي .

وتبعا للبنود التي وضعتها الحكومة السعودية المتمثلة في وزارة العمل في قانون العمل الجديد في المملكة وأهم بنودها المحدثة كالاتي :

للعامل الحق في يوم واحد كإجازة عارضة لحضور ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أصوله أو فروعه . يجب ألا يحتجز صاحب العمل راتب الوافد أو جزء منه دون سند قضائي . يجب علي صاحب العمل عدم المساس بكرامة العامل ولا يطلب من الوافد العمل أكثر من ساعات العمل المحددة . يجب على صاحب العمل تبليغ الوافد بإجازته قبل المدة بشهر . يكفل قانون العمل بالقطاع الخاص للعامل نصف راتب عن كل سنة عمل بها إذا أمضي في خدمته المدة من سنتين إلى خمس سنوات، وراتب كامل لمن أمضي خمس سنوات عن كل سنة كمكافأة نهاية خدمة.

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تسعي لتطوير كافة القوانين التي تواكب متطلبات العصر الحالي، وتقدم ما يساعد في رفع مستوي المعيشة للمواطن والمقيم في المملكة .