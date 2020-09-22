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المبعوث الأمريكى : إيران أكبر داعم للإرهاب فى العالم

أخبار عالمية محمد بدر 2020-09-22 00:16 تبليغ
المبعوث الأمريكى : إيران أكبر داعم للإرهاب فى العالم
المبعوث الأمريكى : إيران أكبر داعم للإرهاب فى العالم
قال المبعوث الأمريكى لإيران، إليوت أبرامز، اليوم الاثنين، إن أمريكا جادة للغاية بشأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، مضيفا "سنحافظ على أقصى ضغط حتى تغير طهران سلوكها"، مؤكدا أن "واشنطن مستعدة لأى تهديد إيرانى".

وعبّر "أبرامز"، فى تصريحات لقناة "العربية" عن تطلعه لتعاون الأوروبيون فى تطبيق العقوبات على طهران، معربا عن خيبة أمل الولايات المتحدة فى الحلفاء الأوروبيين.

وقال: "نعلم أن نظام إيران أكبر داعم للإرهاب فى العالم"، مشيرا إلى أن "العقوبات الأخيرة تشكل حظرا أوسع للأسلحة على إيران".

وتابع المبعوث الأمريكى "لا نريد اتفاقا جزئيا يترك الإيرانيين أحرارا فى دعم الإرهاب".

 

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