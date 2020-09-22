يهدد بهلاك الأحياء.. إعصار مدمر يضرب الساحل الجنوبي للولايات المتحدة

من المقرر أن تخضع منطقة ساحل الخليج الأمريكي التي ضربها الإعصار لجولة أخرى من العراك مع الطبيعة الأسبوع الجاري، حيث تقترب العاصفة الاستوائية "بيتا" من الساحل الجنوبي للولايات المتحدة وتجلب معها ظروفًا جوية "تهدد الحياة".

ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير (NHC) في آخر تحديث له أن العاصفة تقع على بعد حوالي 45 ميلًا جنوب شرق بورت أوكونور، تكساس، وأنها وصلت إلى سرعة رياح قصوى تبلغ 45 ميلًا في الساعة. في الوقت الحاضر ، وتتحرك العاصفة الاستوائية بسرعة 7 ميل في الساعة في اتجاه الغرب والشمال الغربي.

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ويتوقع خبراء الأرصاد بقاء بيتا على طول ساحل تكساس، لكنها ستشهد في النهاية "انخفاضًا في الحركة الأمامية وتحولًا حادًا نحو الشمال والشمال الشرقي".

ويشير تتبع العاصفة إلى أن بيتا "من المحتمل أن تتحرك إلى الداخل" بحلول وقت متأخر من يوم الاثنين أو في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تمتد رياح العاصفة الاستوائية في بيتا لمسافة تصل إلى 175 ميلًا من مركز العاصفة، ومن المتوقع أن يتسبب حدث الطقس القوي في حدوث عاصفة تتراوح بين 1 و 4 أقدام وجلب ما يصل إلى 10 بوصات من الأمطار على طول ساحل الخليج الأمريكي.

وفي بعض المناطق المعزولة، قد يرى السكان ما يزيد عن 15 بوصة من الأمطار.