رجح محللون أمريكيون، عدم شن إيران أي هجمات على الولايات المتحدة أو مصالحها في العالم، وذلك بسبب خوفهم من استغلال هذه الهجمات في زيادة شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال المحللون، لـ"صحيفة وول ستريت" جورنال الأمريكية إن إيران قد حولت استراتيجيتها العسكرية اتجاه الولايات المتحدة عقب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق.
وأضاف مسئول أمريكي إلى الصحيفة أن: "إذا لم تكن تريد إيران إعادة انتخاب الرئيس فإن أسوأ شيء يمكن أن تفعله هو القيام بفعل يغضب الرأي العام الأمريكي".
وحول الصواريخ التي تطلق على السفارة الأمريكية في العراق قال مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية إن الغرض منها هو توصيل رسالة وليس استهداف المصالح الأمريكية.
وقال بعض المراقبين إن إيران لا تريد اتخاذ إجراء قد يدفع الولايات المتحدة إلى تغيير خططها لخفض عديد قواتها في العراق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقيقة استعداد إيران لاستهداف مصالح الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.