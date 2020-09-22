أمام الأمم المتحدة.. مصر تؤكد ضرورة التصدي للإرهاب والدول الراعية له

أكد وزير الخارجية سامح شكري، في كلمته أمام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن رؤية مصر بشأن الأمم المتحدة؛ تقوم على عدد من المقومات.

وقال إن على رأس هذه الأسس؛ هو إعادة التأكيد على "المساواة والتكافؤ بين البشر، وسيادة الدول على أراضيها، وتجنب الاستقطاب، وإعلاء روح الشراكة بين أعضاء الأمم المتحدة، واحترام الخصوصيات الحضارية والثقافية للشعوب، وصيانة السلم والأمن الدوليين".

وشدد على ضرورة مكافحة الإرهاب والتصدي للدول التي توظفه لتحقيق أهدافها السياسية والعقائدية، وتوفر له التمويل والملاذ الآمن، والتطرف بين دول الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مكافحة الهجمات السيبرانية في العالم أجمع.

وتابع أن من المقومات الأساسية لمصر في الأمم المتحدة؛ تنفيذ التنمية المستدامة لرؤية 2030، والتحقيق في مجالات مكافحة الفساد، وضمان انسياب المعرفة وانتقال التكنولوجيا.

وأشار إلى أن مصر تعمل على ضرورة تخفيف الانبعاثات، والعمل على التغيير المناخي، والتصدي لظاهرة ندرة المياه، والحفاظ على الأمن الغذائي.

كما أكد حفاظ مصر على حماية حقوق الإنسان بمفهوهما الشامل، والابتعاد عن تسييسها، وتمكين الشباب والمرأة، والاستجابة الفعالة للأزمات الصحية، وإتاحة الهجرة الشرعية.