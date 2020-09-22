مستشفيات إسرائيل تمتلئ بمصابي كورونا.. والجيش ينشئ مخيمات ميدانية

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إنشاء مستشفى ميداني لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب إعلان عدد من المستشفيات عدم وجود أماكن لاستقبال مزيدا من المصابين.
فيما نقلت وسائل إعلام عبرية عن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، قوله: إن الجيش يستعد لإنشاء مستشفى ميداني، في ظل تفاقم الوضع.
ودخل عدد من المستشفيات في إسرائيل حالة الطوارئ، وذلك عبر وقف العمليات الجراحية غير الهامة، وذلك في سبيل السيطرة على ارتفاع إصابات كورونا.
وأعلنت عدد من المستشفيات توقفها عن استقبال مرضى كورونا، وعزت ذلك إلى تكدس هؤلاء داخلها، وعدم قدرة الأقسام المخصصة لعلاج مرضى كورونا على استيعاب مرضى جدد.
وكانت إسرائيل أول دولة في العالم تدخل الحجر الصحي من جديد، وذلك عقب تفشي جديد لفيروس كورونا المستجد.
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