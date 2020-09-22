رفض قاض اتحادي في ولاية نيفادا الأميركية دعوى قضائية أقامتها حملة الرئيس دونالد ترامب بهدف منع الولاية من إرسال بطاقات اقتراع عبر البريد لكل ناخب مسجل هناك، في انتصار قضائي للديمقراطيين قبل الانتخابات التي تجري في نوفمبر.
ويمثل هذا أحدث انتصار في سلسلة من الانتصارات للديمقراطيين في الولايات المتأرجحة ومن بينها ميشيغان وبنسلفانيا حيث قضت محاكم هذا الشهر بأن بطاقات الاقتراع التي تصل عبر البريد في غضون فترة زمنية معينة بعد يوم الانتخابات في الثالث من نوفمبر لا بد من احتسابها ضمن الأصوات.
وقالت حملة ترامب إن قانون نيفادا، الذي يتضمن بنودا تنص على أن بطاقات الاقتراع التي يتم تسلمها خلال فترة تصل إلى ثلاثة أيام بعد الثالث من نوفمبر لا بد من احتسابها حتى إذا لم يكن عليها طابع بريد، سيؤدي إلى التلاعب في الانتخابات.
ويقول خبراء إن التلاعب في الانتخابات أمر نادر جدا في الولايات المتحدة ولكن ترامب قال مرارا إن الزيادة المتوقعة في التصويت من خلال البريد بسبب جائحة فيروس كورونا ستؤدي إلى تزوير الانتخابات.
ورفض القاضي جيمس ماهان في حكم بتاريخ الجمعة ولكن نشر اليوم الاثنين هذه القضية قائلا إن حملة ترامب لا تمثل ناخبي نيفادا وليس لها صفة قانونية لتقديم هذه الشكوى.
ولم ترد حملة ترامب بعد على طلب للتعليق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيفادا.. رفض دعوى قضائية لحملة ترامب حول الاقتراع عبر البريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.