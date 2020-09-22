البرازيل تسجل أكثر من 137 ألف حالة وفاة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، لأكثر من 137 ألف حالة وفاة، عقب تسجيل 377 حالة وفاة جديدة في البلاد.
كما سجلت الصحة البرازيلية 13 ألفا و439 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات في البرازيل 4 ملايين و558 ألفا و68 حالة حتى الان.
وسجلت البرازيل منذ الأسبوع الأول من سبتمبر انخفاضا ملحوظا في أعداد إصابات ووفيات كورونا.
ووافق تحالف يضم 156 دولة على صفقة "تاريخية" تسمح لمنظمة الصحة العالمية بالتوزيع السريع لأي لقاحات جديدة لعلاج فيروس كورونا وبنسبة تصل إلى 3٪ من تعداد سكان الدول المشاركة.
وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن خطة تخصيص لقاح فيروس كورونا بقيادة منظمة الصحة العالمية تضمن مشاركة الأبحاث وشراء وتوزيع أي لقاح جديد بالتساوي بين الدول الغنية والدول النامية.
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