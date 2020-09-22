بسبب كورونا.. البريطانيون يعودون للعمل من المنزل مجددا

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، سيشجع البريطانيين، اليوم الثلاثاء، على العودة للعمل من المنزل مجددا؛ مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا.

ووفقا للصحيفة، قال كبير المراسلين بها، إن جونسون، أبلغ نواب مجلس العموم البريطاني، أن التحرك الآن، يعني عدم الاضطرار إلى اتخاذ قرارات أصعب في وقت لاحق.

وقررت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إغلاق المطاعم والكافيهات، في العاشرة مساء، بداية من بعد غد، الخميس؛ وذلك وفق الإجراءات الجديدة لمواجهة الزيادة في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيعلن رفع مستوى التحذير القومي في بريطانيا من فيروس كورونا من المستوى الثالث إلى الرابع.

وقالت الصحيفة، أمس الاثنين، إن جونسون أعلن إغلاق الحانات في بريطانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً، مشيرة إلى أن الشرطة ستتجول في الشوارع أيضا للتأكد من الالتزام بالإجراءات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا.