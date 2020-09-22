ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في ألمانيا

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى جانب 10 وفيات خلال 24 ساعة.

ووصل إجمالي إصابات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 274.158 حالة، و9396 وفاة.

وتعتزم ألمانيا تحميل ميزانيتها للعام 2021 ديونا إضافية تبلغ 96,2 مليار يورو، متخلّية- للعام الثاني على التوالي- عن قاعدة اللاعجز التي طالما التزمت فيها، وذلك لمعالجة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، وفق ما كشفت عنه مصادر بوزارة المالية الألمانية.

وستعلن الأرقام رسميا غدا الأربعاء؛ حين سيقدّم وزير المالية، أولاف شولتس، مشروع الميزانية الاتحادية للعام المقبل.

وتنوي برلين اقتراض نحو 218 مليار يورو هذا العام لدعم تمويل خطة التحفيز الهائلة والتدابير الإنقاذية الهادفة إلى مساعدة أكبر قوة اقتصادية في أوروبا في تخطي أزمة كوفيد-19.