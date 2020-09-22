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هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد

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هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد
هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن هجوما صاروخيا استهدف المنطقة الخضراء في بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم.

هذا، وصفارات الإنذار تدوي في السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد.

وتكررت في الفترة الأخيرة، حوادث الهجوم على المنطقة الخضراء في بغداد، والتي يوجد فيها السفارة الأمريكية، حيث زادت وتيرتها منذ اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.

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