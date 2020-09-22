الصحة البرازيلية: تسجيل 13439 إصابة جديدة و377 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجلها 13439 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد في انخفاض لمؤشر الحالات اليومية، مع رصد 377 وفاة جراء الجائحة.
وأفادت وزارة الصحة، في إحصائية يومية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13439 ليصل العدد الإجمالي إلى 4558068 حالة.
وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 377 وفاة جديد جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 137272 حالة.
وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
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