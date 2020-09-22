إحداها تركية.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 3 شركات بسبب ليبيا

كشفت الجريدة الرسمية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن إدراج 3 شركات تركية وأردنية وكازاخية على قائمة العقوبات؛ لانتهاك حظر السلاح إلى ليبيا.

ووجهت تركيا، اليوم الثلاثاء، انتقادات؛ لعقوبات الاتحاد الأوروبي على الشركات التي انتهكت قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأكد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أمس الاثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد، أجمعوا على ضرورة استمرار العمل على الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وقال "بوريل"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إن عملية "إيريني" المشتركة في ليبيا، تساهم بشكل ملموس في تطبيق حظر السلاح المفروض من قبل الأمم المتحدة في ليبيا.

وأشار بوريل إلى أن هناك مؤسستين شاركتا في انتهاك حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، موضحًا أنه تم فرض عقوبات على تلك الجهات.