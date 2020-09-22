لقاح جديد ضد كورونا.. روسيا تعلن بدء إجراء التجارب السريرية

ومن المقرر أن تبدأ التجارب في الوقت القريب في مدن كيروف وبطرسبورغ ونوفوسيبيرسك الروسية، وسيبقى المتطوعون تحت العزل الصحي لمدة 16 يومًا بعد التلقيح.
وأوضح المدير العام لمركز تشوماكوف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، آيدار إيشمحمدوف: "نخطط لإتمام التجارب السريرية في نوفمبر المقبل".
جدير بالذكر أن روسيا سجلت أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم في أغسطس الماضي، وتم تطويره من قِبَل مركز جاماليا العلمي، ويشرف على إنتاجه الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.
وقد أشادت منظمة الصحة العالمية أمس، الاثنين، بالجهود الكبيرة، التي يبذلها الاتحاد الروسي لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا، وبالتحديد "سبوتنيك V".
وقال المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، بعد اجتماع مع وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو: "أود أن أشكر روسيا على جهودها الممتازة لخلق لقاح آمن وفعال".
وأضاف: "تقدر منظمة الصحة العالمية بشدة الجهود التي يبذلها الاتحاد الروسي لتطوير لقاح ضد كوفيد-19، وبالتحديد "سبوتنيك V".
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