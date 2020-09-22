لقاح جديد ضد كورونا.. روسيا تعلن بدء إجراء التجارب السريرية

أعلنت وزارة الصحة الروسية عن إجراء تجارب سريرية على لقاح آخر جديد ضد فيروس كورونا ، من إنتاج مركز تشوماكوف الطبي الروسي.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، قالت وزارة الصحة، في بيان لها أمس، الاثنين، إن هناك أكثر من 3 آلاف متطوع سيشاركون في التجارب السريرية للقاح.

ومن المقرر أن تبدأ التجارب في الوقت القريب في مدن كيروف وبطرسبورغ ونوفوسيبيرسك الروسية، وسيبقى المتطوعون تحت العزل الصحي لمدة 16 يومًا بعد التلقيح.

وأوضح المدير العام لمركز تشوماكوف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، آيدار إيشمحمدوف: "نخطط لإتمام التجارب السريرية في نوفمبر المقبل".

جدير بالذكر أن روسيا سجلت أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم في أغسطس الماضي، وتم تطويره من قِبَل مركز جاماليا العلمي، ويشرف على إنتاجه الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.