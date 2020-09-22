أكد الرئيس الأفغاني أشرف غاني على أهمية دور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات التي لازالت تؤثر على أفغانستان وغيرها من دول العالم، وذلك في كلمته التي ألقاها بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة الدولية.
ودعا غاني - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الثلاثاء - المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب الأفغاني في تحقيق هدفه بأن تكون دولته ذات سيادة وديمقراطية وفي سلام مع نفسها والمنطقة وقادرة على الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها خلال ال19 سنة الماضية والعمل على الاستفادة منها.
وحول أهمية وقف إطلاق النار، قال غاني إنه على الرغم من التحديات التي تواجهها أفغانستان إلا أن هناك أولوية واضحة وهي وقف إطلاق النار وإنهاء العنف بشكل عاجل وهو الأمر الذي من شأنه السماح للبلاد بالتقدم إلى الأمام.
تأتي كلمة غاني أمام الأمم المتحدة في الوقت الذي يلتقي فيه فريق مفاوضات السلام الذي يمثل جمهورية أفغانستان مع مفاوضي حركة "طالبان" في الدوحة بقطر للمساعدة في إيجاد تسوية سياسية للصراع الدامي في البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأفغاني يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات التي تواجه كل دول العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.