نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات كورونا في المكسيك تتجاوز الـ700 ألف حالة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تجاوز العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في المكسيك، الـ700 ألف حالة، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.
ورصدت وزارة الصحة المكسيكية، 2917 إصابة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 700580 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 204 وفيات جديدة جراء الفيروس، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 73697.
وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية، أن العديد الحقيقي للمصابين يبقى أكبر من الأرقام المعلنة بسبب قلة فحوصات الكشف عن الفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا في المكسيك تتجاوز الـ700 ألف حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.