هكذا كان يهرب حزب الله نترات الأمونيوم طوال عقد إلى أوروبا

دوت الخليج:- أكد منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، السفير ناثان سيلز، أن ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران، نقلت كميات مخبئة من نترات الأمونيوم من بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا لاستخدامها في شن هجمات إرهابية خطيرة.

ونقلت صحيفة التلغراف عن المسؤول الأميركي قوله إن الميليشيا اللبنانية أسست منذ العام 2010 مخابئ لنترات الأمونيوم في أنحاء أوروبا، بنقل حقائب إسعافات أولية تحتوي على تلك المادة.

وأوضح سيلز أنه تم اكتشاف مخابئ هامة، تم تدميرها في فرنسا واليونان وإيطاليا، معرباً عن اعتقاد الإدارة الأميركية أن هذا النشاط لا يزال مستمراً ، وفق "العربية" .

وقال سيلز للصحفيين: "لماذا خزن حزب الله نترات الأمونيوم في الأراضي الأوروبية؟، الإجابة واضحة". وأضاف أنه: "يخزن هذه الأسلحة في مكان حتى يستطيع أن ينفذ هجمات إرهابية خطيرة، حيث يعتبر أسياده في طهران هذا أمرا ضروريا"، مشيرا إلى دعم وتمويل طهران له.

مؤامرة دولية لحزب الله

وكانت تليغراف ذكرت في 2017 أنه تم اكتشاف مخزونات نترات الأمونيوم في مستودعات في لندن. وأكدت أن المخزون في بريطانيا لم يكن معزولا، وإنما كان جزءا من مؤامرة دولية لحزب الله لوضع الأساس لهجمات مستقبلية.

واتبعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أقصى درجة من الضغط على إيران ووكلائها في الشرق الأوسط، بفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بالحزب في لبنان.

وكانت الولايات المتحدة التي تصنف الحزب بجناحيه كيانا إرهابيا تضغط من أجل دفع بقية دول أوروبا لتحذو حذو بريطانيا. وتسبب نترات الأمونيوم، وهو مركب كيميائي يستخدم غالبا في تصنيع المتفجرات، ويباع تجاريا أيضا للاستخدام كسماد، في انفجار آب/أغسطس الذي وقع في مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 190 شخصا، وإصابة 6500 آخرين. ونتج هذا الانفجار عن اشتعال النيران في 2750 طن من نترات الأمونيوم.

وكان نواب من المعارضة في ولاية بادن فورتم بيرغ الألمانية، طالبوا الحكومة المحلية والمخابرات بالكشف عن كاملِ نشاطاتِ حزب الله في ولايتهم، وتحدثوا عن حسابات مصرفية لأعضاء في الحزب، في البنك الوطني للولاية. وطالب النواب من حزب الليبراليين الأحرار، بالكشف عن تفاصيل تخزين حزب الله لنترات الأمونيوم في ولايتهم.

وفي تقرير لها، ذكرت مراسلة العربية/الحدث في ألمانيا، أنه في مكانٍ ما في أحد المستودعاتِ في هذه الولايةِ الألمانية، بادن فورتمبيرغ، خزّنَ حزبُ الله طوال أربعِ سنوات حزماتٍ باردةً تحوي مادة نترات الأمونيوم، المادة نفسها التي انفجرت في مرفأ بيروت في الرابع من 4 أغسطس ودمرت العاصمة.