وبحسب وكالة "رويترز"، سجلت الليرة 7.6440 مقابل الدولار فى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش وهو أدنى مستوى على الإطلاق بعدما سجلت 7.6365 مقابل الدولار عند الإغلاق أمس الإثنين.
وتأثرت العملة التركية هذا الأسبوع بخفض موديز لتصنيف تركيا الائتمانى، إذ حذرت الوكالة من أزمة اقتصادية أعمق، مشيرة إلى أن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستسفر على الأرجح عن أزمة فى ميزان المدفوعات وإن هوامش الأمان المالى تتآكل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الليرة التركية تسجل أدنى مستوى لها أمام الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.