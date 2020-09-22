وسجلت العملة التركية 7.6440 ليرة مقابل الدولار في الساعة 06:00 بتوقيت جرينيتش، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.
وكانت العملة التركية قد سجلت 7.6365 ليرة مقابل الدولار عند الإغلاق أمس، الاثنين.
وهوت العملة التركية أكثر من 21% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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