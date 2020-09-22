أمريكا تدخل على خط المعركة القديمة بين بريطانيا واليونان بشأن منحوتات إلجين

دخل الكونجرس الأمريكي على خط الخلاف الدائر بين بريطانيا واليونان الخاص برخام إلجين، داعيًا إلى عودته من لندن إلى أثينا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، طالب 18 عضوًا من مجلس النواب الأمريكي في رسالة إلى رئيس الوزراء، ببدء محادثات جادة بشأن المنحوتات الحجرية الموجودة في المتحف البريطاني وإعادتها إلى اليونان.

وقالوا في رسالتهم: "هذه المنحوتات كان مصدر جدل لعقود عديدة، لطالما أرادت اليونان استعادة رخام البارثينون.. نكتب إليكم اليوم كأعضاء في المؤتمر الحزبي للكونجرس حول القضايا اليونانية لحث حكومتكم على التفاوض مع الحكومة اليونانية بجدية بشأن عودة رخام البارثينون إلى أثينا".

وضمّت مجموعة أعضاء الكونجرس كلا من الجمهوريين والديمقراطيين، فضلا عن رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية لأوروبا ورؤساء لجنتي الرقابة والقواعد.