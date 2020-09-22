نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، اليوم الثلاثاء، ست حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم الاثنين 21 سبتمبر، مقارنة مع 12 حالة في اليوم السابق.

وكشفت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، أن كل الإصابات الجديدة تعود لوافدين من الخارج.

وأعلنت اللجنة الصينية، تسجيل 15 حالة إصابة لم تظهر على أصحابها أعراض المرض، مقارنة مع 25 في اليوم السابق، رغم أن الصين لا تحتسب تلك الحالات ضمن حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19.

وأوضحت اللجنة الصينية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ تفشي الوباء حتى الآن 85297 ، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.