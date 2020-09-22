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الأكلير من غير ما يشقق منك ولا يطلع مكتوم ولا ينفش زيادة عن اللزوم واتعلمي تزينيه بأشكال تحفة

أخبار عالمية هنا عبدالرحمن تبليغ
الأكلير من غير ما يشقق منك ولا يطلع مكتوم ولا ينفش زيادة عن اللزوم واتعلمي تزينيه بأشكال تحفة
الأكلير من غير ما يشقق منك ولا يطلع مكتوم ولا ينفش زيادة عن اللزوم واتعلمي تزينيه بأشكال تحفة

يعتبر الأكلير من الحلويات الفرنسية الشهية والمشهورة جداً، والتي تقدم في الكثير من الدول، فهو من الحلويات المشهورة جداً، ويقدم الأكلير في الكثير من محلات الحلويات المشهورة، ويعشقه الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فهو يمكن تقديمه بكذا طريقة، وحشوه بالكثير من الحشوات الشهية واللذيذة.

ويمكن تقديم الأكلير كطبق حلو وحشوه بالكاسترد أو الشيكولاتة، فهو يقدم بارد، وسوف نقدم لكي في هذا المقال طريقة تحضير الأكلير، وحشوه بالكاسترد الشهي واللذيذ.

ويمكنك تقديم الأكلير كطبق حلويات جديد وغير تقليدي للضيوف بجانب كوب من الشاي أو العصير، ويحتوي الأكلير على الكثير من الكربوهيدرات، والألياف الغذائية المفيدة للجسم، ويحتوي الأكلير على الكالسيوم، ويمكنك أعطاء الاكلير لأولادك ليتناولوه معهم في المدرسة، ويمكنك ان تقدمي الأكلير في وجبة الإفطار أو العشاء، فهو خفيف على المعدة، ويعطي أحساس بالشبع والإمتلاء.


ويعتبر الأكلير من الحلويات السهلة والسريعة،ولا تستغرق وقت وجهد كبير، ويمكن تحضيره وتقديمه في دقائق معدودة، ويعتبر الأكلير من الحلويات الشهية التي تتلقي أقبالاً شديداً من الكثير من الناس، ويعد الأكلير من الحلويات ذات القيمة الغذائية العالية، سوف نقدم لكي سيدتي طريقة تحضير الأكلير في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، فتابعونا.

مكونات عجينة الأكلير الهشة
  1. كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.
  2. كوبان من الماء.
  3. ربع كوب من السكر.
  4. نصف كوب من الزبدة الطرية.
  5. 4 بيضات بنفس درجة حرارة الغرفة.
  6. صفار بيضة.
  7. نصف ملعقة صغيرة من الملح.
  8. ملعقة صغيرة من الفانيليا.
  9. شيكولاتة سايحه للتزيين.
مكونات الحشوة
  1. نصف كوب من النشا الناعم.
  2. كوبان من الحليب كامل الدسم.
  3. ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.
  4. صفار بيضتان.
طريقة تحضير الأكلير

  1. احضري وعاء كبير وعميق، ثم قومي بنخل الدقيق جيداً لدخول الهواء به، ولإزالة الشوائب العالقة والأوساخ به.
  2. ضيفي إلى الدقيق ملعقة صغيرة من الملح.
    احضري وعاء آخر، ثم ضعيه على نار متوسطة.
  3. قومي بوضع كوبان من الماء، وربع كوب من السكر، والزبدة، ثم قومي بتقليب المكونات.
  4. اتركي هذه المكونات حتى تتجانس وتذوب، ثم قومي برفع الوعاء من على النار.
  5. ثم قومي بسكب الدقيق على الخليط، ثم
  6. قومي بوضع الوعاء على النار مرة آخرى لمدة دقيقتين.
  7. قومي بتقليبه جيداً لكي تختفي الكتل، وتصبح عجينته ناعمة، ومتجانسة.
  8. قومي بخفق البيض ثم قومي بوضعه على الخليط تدريجياً، واستمري في التقليب جيداً.
  9. قومي بوضع صفار البيضه، ثم قلبي حتي تختفي تماماً.
  10. اتركي العجين نصف ساعة حتى يهدأ قبل التشكيل.

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