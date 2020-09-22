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6215 حالة.. روسيا تسجل أعلى معدل يومى لإصابات كورونا منذ شهرين

أخبار عالمية بسنت فاروق 2020-09-22 10:19 تبليغ
6215 حالة.. روسيا تسجل أعلى معدل يومى لإصابات كورونا منذ شهرين
6215 حالة.. روسيا تسجل أعلى معدل يومى لإصابات كورونا منذ شهرين
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6215 إصابة جديدة بفيروس ، وهو أكبر عدد للإصابات المسجلة خلال 24 ساعة منذ 18 يوليو الماضى، ليرتفع العدد الإجمالى إلى مليون و115810 إصابات.

وأعلنت السلطات أيضا عن 160 حالة وفاة جراء الفيروس، مما يرفع الإجمالى إلى 19649 حالة وفاة.

يشار إلى أن أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

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