وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، وضع الاتحاد الأوروبى محمود مصطفى الورفلى، على قائمة العقوبات على خلفية انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان، كما صنف ذباب موسى فى قائمة العقوبات الأوروبى على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان والاتجار بالبشر.
وكان الاتحاد الأوروبى قد لوح مراراً سابقا بإمكانية فرض عقوبات على تركيا لانتهاكها قرار احظر الأسلحة المفروض على ليبيا، فضلاً عن انتهاكاتها فى المياه شرقى البحر المتوسط، وخلافها مع اليونان وقبرص وحقوقهما البحرية.
فى حين استبعدت تركيا الأسبوع الماضى، قيام أوروبا بتلك الخطوة. وقال وزير خارجتها، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا لا تتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبى عقوبات عليها بسبب نزاعها مع اليونان، وذلك بعد يوم من سحبها سفينة تنقيب من المياه المتنازع عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحداها تركية.. أوروبا تفرض عقوبات على 3 شركات انتهكت حظر الأسلحة على ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.