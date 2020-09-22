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إحداها تركية.. أوروبا تفرض عقوبات على 3 شركات انتهكت حظر الأسلحة على ليبيا

أخبار عالمية بسنت فاروق 2020-09-22 08:27 تبليغ
إحداها تركية.. أوروبا تفرض عقوبات على 3 شركات انتهكت حظر الأسلحة على ليبيا
إحداها تركية.. أوروبا تفرض عقوبات على 3 شركات انتهكت حظر الأسلحة على ليبيا
أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى، فرض عقوبات على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية ضالعة فى انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، وضع الاتحاد الأوروبى محمود مصطفى الورفلى، على قائمة العقوبات على خلفية انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان، كما صنف ذباب موسى فى قائمة العقوبات الأوروبى على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان والاتجار بالبشر.

وكان الاتحاد الأوروبى قد لوح مراراً سابقا بإمكانية فرض عقوبات على تركيا لانتهاكها قرار احظر الأسلحة المفروض على ليبيا، فضلاً عن انتهاكاتها فى المياه شرقى البحر المتوسط، وخلافها مع اليونان وقبرص وحقوقهما البحرية.

فى حين استبعدت تركيا الأسبوع الماضى، قيام أوروبا بتلك الخطوة. وقال وزير خارجتها، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا لا تتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبى عقوبات عليها بسبب نزاعها مع اليونان، وذلك بعد يوم من سحبها سفينة تنقيب من المياه المتنازع عليها.

 

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