الشعب السعودي يحتفل باليوم الوطني السعودي الـ90

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، ويعود هذا اليوم إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #اليوم_الوطني_السعودي90 وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمس السوشيال ميديا.