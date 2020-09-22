الصحة الروسية تسمح باختبار لقاح آخر ضد فيروس كورونا

سمحت وزارة الصحة الروسية اليوم الثلاثاء بإجراء تجارب سريرية للقاح أخر ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي طوره مركز تشوماكوف الروسي.

وذكر بيان للصحة الروسية أن أكثر من ثلاثة آلاف متطوع سيشاركون في التجارب، التي ستلبي متطلبات منظمة الصحة العالمية، وأشار البيان إلى أن اللقاح الجديد ستبدأ عليه تجارب سريرية في مناطق روسية، مثل كيروف وسانت بطرسبورج ونوفوسيبيرسك.. موضحا أنه بعد التطعيم سيتم عزل المتطوعين في المستشفى لمدة 16 يوما.

وقال المدير العام لمركز تشوماكوف أيدار إيشموخاميتوف - حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "نتوقع استكمال التجارب السريرية في نوفمبر 2020".

يذكر أن روسيا كانت قد سجلت أول لقاح ضد فيروس كورونا على مستوى العالم تحت مسمى "Sputnik V" في أغسطس الماضي، والذي قام بتطويره مركز "جمالي" وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.