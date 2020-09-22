بسبب البكتيريا الزرقاء.. بوتسوانا تكشف غموض موت 300 فيل منذ يوليو

الماء والخضرة والطبيعة، كلها مميزات حبا الله بها دول أفريقيا ليس ذلك وفقط بل تزخر بها أيضا بمجموعة من الحيوانات النادرة التى لا توجد إلا فى أفريقيا، ولكن يبدو أن الطبيعة بعد أن كانت منحة أصبحت محنة فقد تسببت فى موت الكثير من الفيلة، ففى منطقة دلتا أوكافانجو في بوتسوانا وجد السكان، أ كثر من جثة 275 فيلًا الشهر الماضي ، ومنذ ذلك الوقت يحقق العلماء فى سبب الموت.

استبعد العلماء وقتها الصيد الجائر، ومبيدات الآفات، والمواد الكيميائية الزراعية، ولكن يبدو أنه تلك الشكوك تم تأكيدها هذه الفترة، حيث اكتشف المسئولون أن سبب نفوق الفيلة، السموم الموجودة في المياه التي تنتجها البكتيريا الزرقاء، والتى هى عبارة عن كائنات مجهرية شائعة في الماء لا تنتج جميعها سمومًا ، لكن العلماء يقولون إن السموم تحدث بشكل متكرر حيث يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

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نفوق 330 فيلا

وصل عدد جثث الأفيال التي تم العثور عليها منذ الإبلاغ عن حالات الموت لأول مرة في أوائل مايو قد ارتفع إلى 330 ، من 281 في يوليو، هكذا قال سيريل تاولو ، نائب مدير إدارة الحياة البرية والمتنزهات الوطنية، والذى أشار خلال مؤتمر صحفي له إلى أن : "ما نعرفه للتو أنه سم تسببه البكتيريا الزرقاء" ، مضيفًا أن النوع المحدد من السموم العصبية لم يتم تحديده بعد".

وأوضح تاولو :"ستراقب السلطات الوضع خلال موسم الأمطار المقبل .. لا يوجد دليل في الوقت الحالي يشير إلى أن الحياة البرية في بوتسوانا لا تزال مهددة لأن المسؤولين لم يعودوا يرون حيوانات ميتة".

وقال المسؤول البيطري الرئيسي بالوزارة ، مادي روبن ، في نفس المؤتمر الصحفي إن الأسئلة لا تزال قائمة حول سبب إصابة الأفيال فقط.

وبدا أن الحيوانات الأخرى في منطقة أوكافانغو بانهاندل سليمة.

البكتيريا الزرقاء