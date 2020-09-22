200 ألف حالة كورونا.. إسرائيل تشدد الإغلاق التام وتطلب حظر تجول

أظهرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1273 وفاة، والإصابات إلى 190,929 إصابة، منذ بدء الجائحة.

وتتجه الحكومة الإسرائيلية للدفع نحو تشديد إجراءات الإغلاق الذي دخل يومه الخامس، عبر تقليص العمل وفرض حظر التجوال التام، فيما صادقت بساعات متأخرة من الليل على خطة لتوسيع شبكة الأمان الاقتصادي بظل جائحة كورونا.

وكجزء من هذا الإغلاق المخطط له لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، سيسمح للسكان بالتنقل ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من منازلهم، باستثناء الذهاب إلى العمل، واقتناء الأدوية والطعام ومساعدة الأشخاص في وضعية صعبة، أو المشاركة في المظاهرات.

وتطلب وزارة الصحة تشديد سياسة الإغلاق حتى درجة حظر التجول الكامل، وتقليص العمل في القطاع الخاص إلى 30%، أما قطاع العمل العام والحكومي، يتم الدفع نحو العمل بموجب حالة الطوارئ، وتقليل التجمعات والتجمهر.

وفي حال المصادقة على الإجراءات المشددة وحظر التجوال، من المتوقع أن تدخل هذه التقييدات حيز التنفيذ في الأسبوع المقبل، بعد "يوم الغفران".

ووفقا للمعطيات، تم تسجيل 17 وفاة و3843 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، فيما يرقد 653 مصابًا في المستشفيات بحالة صحية حرجة، منهم 169 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.