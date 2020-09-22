الصحة العالمية: 200 لقاح ضد كورونا يوجد حاليا في مرحلة التجارب السريرية وما قبل السريرية

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن نحو 200 لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يوجد حاليا في مرحلة التجارب السريرية وما قبل السريرية.

وقال جيبريسوس - خلال مؤتمر صحفي في جنيف، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - "إنه كلما جرى اختبار عدد أكبر من اللقاحات لإنهاء الجائحة، كلما زادت فرصة الحصول على لقاح آمن وفعال".

وأضاف "أنه ليس لدينا ما يضمن أن أي لقاح واحد قيد التطوير الآن سيكون ناجعا، لكن تاريخ تطوير اللقاحات يخبرنا أن البعض سيفشل والبعض الآخر سينجح".

وطالب بالعدالة في علاج المصابين بالعدوى في جميع أنحاء العالم، معتبرا أن أسرع طريق للقضاء على جائحة (كوفيد-19) وتسريع الانتعاش الاقتصادي هو ضمان تلقيح بعض الأشخاص في جميع البلدان، وليس جميع الأشخاص في بعض البلدان.

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية زعماء العالم بمناسبة الذكرى ال(75) لتأسيس الأمم المتحدة، إلى مضاعفة الجهود للوصول العادل إلى التشخيص والعلاجات واللقاحات لفيروس كورونا، مطالبا في الوقت ذاته بالاستعداد للجائحة المقبلة، وبذل أقصى الجهود لضمان الوصول العادل إلى التشخيص والعلاجات واللقاحات.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية تهدف إلى توفير ملياري جرعة من اللقاح بنهاية عام 2021، إلا أنه حتى الآن تم استثمار ثلاثة مليارات دولار لمبادرة تسريع أدوات مكافحة (كوفيد-19) المعروفة بـ"ACT-Accelerator"، وهو ما يمثل فقط عشر الـ35 مليارا المطلوبة لتوسيع النطاق وإحداث التأثير.