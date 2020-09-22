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روسيا تسجل 6215 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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روسيا تسجل 6215 إصابة جديدة بفيروس كورونا
روسيا تسجل 6215 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسجل 6215 إصابة جديدة بفيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، 6215 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد للإصابات المسجلة خلال أربع وعشرين ساعة منذ 18 يوليو.

 

ونقلت وكالة رويترز، عن وزارة الصحة الروسية، ارتفاع إجمالي المصابين بكوفيد-19 في روسيا إلى مليون و115810 إصابات.

 

ورصدت السلطات الروسية، 160 حالة وفاة بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع الإجمالي إلى 19649 في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه حوالي 144 مليون نسمة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الروسية، أنه تم السماح لعقارين روسيين لعلاج المسبب لوباء كوفيد-19، لبدء عرضهما للبيع على نطاق واسع في الصيدليات العامة.

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