كورونا يتوحش فى أمريكا.. وعدد الوفيات يتجاوز 199 ألفا

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد ارتفعت إلى 199 ألفا و881 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 356 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

