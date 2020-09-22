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كورونا يتوحش فى أمريكا.. وعدد الوفيات يتجاوز 199 ألفا

أخبار عالمية بسنت فاروق 2020-09-22 10:38 تبليغ
كورونا يتوحش فى أمريكا.. وعدد الوفيات يتجاوز 199 ألفا
كورونا يتوحش فى أمريكا.. وعدد الوفيات يتجاوز 199 ألفا
أعلنت السلطات الأمريكية، تسجيل 52 ألفا و70 حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6 ملايين و857 ألفا و703 حالات.

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد ارتفعت إلى 199 ألفا و881 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 356 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

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