بريطانيا ترفع مستوى التحذير بسبب كورونا

وقالت الحكومة - فى بيان، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، شجع البريطانيين على العودة للعمل من المنازل إن أمكن للمساعدة فى احتواء تفشى فيروس كورونا، كما حذر أعضاء البرلمان من أن الأمر سيتطلب إجراءات أكثر صرامة فى وقت لاحق إن لم تتخذ أى إجراءات الآن.
من جانبه، قال وزير مكتب مجلس الوزراء البريطانى مايكل جوف - إن المطاعم والحانات ستغلق أبوابها فى العاشرة مساء ، كما سيتم تشجيع المواطنين للعمل من المنزل.. مشيرا إلى أنه لن يتم إلغاء احتفالات عيد الميلاد هذا العام وستكون فى موعدها المقرر فى 25 ديسمبر المقبل، مؤكدا ضرورة أن تظل المدارس فى إنجلترا مفتوحة.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم، إجراءات أكثر صرامة لمحاولة تسطيح منحنى العدوى قبل أشهر الشتاء، بسبب عودة ارتفاع عدد الإصابات فى المملكة المتحدة الفترة الأخيرة.
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