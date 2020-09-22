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الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة دعم متضرري كورونا وتقليص 10% من رواتب الوزراء

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الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة دعم متضرري كورونا وتقليص 10% من رواتب الوزراء
الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة دعم متضرري كورونا وتقليص 10% من رواتب الوزراء

أفادت وسائل الإعلام العبرية، بأن الحكومة الإسرائيلية، صادقت على خطة اقتصادية جديدة، لمساعدة ودعم المتضررين من أزمة تفشي فيروس .

 

وذكرت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الحكومة صادقت كذلك، على تقليص 10% من رواتب الوزراء وأعضاء الكنيست.

 

وأضافت القناة، أن كابينت الكورونا سيلتئم اليوم، لمناقشة تشديد القيود وإجراءات الإغلاق الصحي، وقد يصادق على مقترح الإغلاق التام.

 

وأشارت القناة العبرية، الى أنه تم تسجيل أكثر 3,843 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في إسرائيل الى 192,579، والوفيات 1,273 حالة.

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