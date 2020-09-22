الصحة العالمية: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 31 مليون حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تسجيل عددا أسبوعيا قياسيا لإصابات كورونا، بينما شهد انخفاضا ملحوظا في عدد الوفيات، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

ووصل عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم لأكثر من 31 مليون حالة وبلغت الوفيات نحو 970 ألف حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين من المرض 23 مليون حالة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن نحو 200 لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يوجد حاليا في مرحلة التجارب السريرية وما قبل السريرية.

وقال جيبريسوس - خلال مؤتمر صحفي في جنيف،"إنه كلما جرى اختبار عدد أكبر من اللقاحات لإنهاء الجائحة، كلما زادت فرصة الحصول على لقاح آمن وفعال".

وأضاف "أنه ليس لدينا ما يضمن أن أي لقاح واحد قيد التطوير الآن سيكون ناجعا، لكن تاريخ تطوير اللقاحات يخبرنا أن البعض سيفشل والبعض الآخر سينجح".

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية زعماء العالم بمناسبة الذكرى ال(75) لتأسيس الأمم المتحدة، إلى مضاعفة الجهود للوصول العادل إلى التشخيص والعلاجات واللقاحات لفيروس كورونا، مطالبا في الوقت ذاته بالاستعداد للجائحة المقبلة، وبذل أقصى الجهود لضمان الوصول العادل إلى التشخيص والعلاجات واللقاحات.