فلسطين تعلن التنازل عن حقها في ترؤس مجلس الجامعة العربية

فى خطوة مفاجئة، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أنَّ فلسطين قررت التخلي عن حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية.

وحسب ما أفادت به روسيا اليوم، أكّد المالكي، في مؤتمر صحفي، حول آخر التطورات السياسية، اليوم الثلاثاء، أنَّ "فلسطين عضو في الجامعة العربية وعملت من أجل تعزيز دورها ومكانتها، وأنها لن تتنازل عن مقعدها في الجامعة لأن ذلك سيخلق فراغًا يمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة".

وقال المالكي إن بعض الدول العربية المتنفذة رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية وبالتالي لن

تأخذ الجامعة قرارا في الوقت المنظور لصالح إدانة الخروج عن قراراتها. وأضاف أن "الاجتماع الأخير كان هناك محاولة لتمرير التطبيع الإماراتي بسهولة وخلق حالة تمايز ما بين الثبات على دعم القضية الفلسطينية، والالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني، وكان القضيتين ليست بينهما علاقة وهذه الطريقة غير مقبولة". وتابع: "لا نريد إرباك عمل الجامعة بقدر رفضنا إرباك الجامعة لعملنا"، مضيفا أن "الدعاية المجانية لـ(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب ليست من خططنا". وقال المالكي لقد استعمنا لمقابلة وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) وتصريحاته، مضيفا: "هذا موقف صحيح القضية ليست في وقف الضم وتأجيله". وأكد أن فلسطين تراهن على الموقف الروسي وأن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون على أساس الشرعية

الدولية.

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