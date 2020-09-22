أخبار عاجلة
بيان هام من حزب الله وحركة أمل عن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل -
إبراهيم حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني: هناك ضغوط إعلامية لإظهاره كـ مدرب معجزة -
كسر رقم رونالدو ويقترب من بيليه.. نيمار يصبح ثاني الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي -
هاشتاج إيهاب جلال مطلب جماهيري في الإسماعيلي -
ميسي يسب قائد منتخب بوليفيا بألفاظ بذيئة.. فيديو -
نشرة كورونا الفنية| إصابة المخرج محمد سامي.. وتطورات الحالة الصحية لـ محمود الليثي -
دبلوماسى أرمنى: 4 آلاف جهادى موال لتركيا من سوريا وليبيا يقاتلون فى قره باخ -
حالات كورونا فى البرازيل تتجاوز 5 ملايين إصابة وتقترب من 160 ألف وفاة -
السعودية تستضيف محادثات لمجموعة العشرين حول التعافي الاقتصادي -
بعدما تخطى رونالدو.. رسالتان من نيمار إلى "الظاهرة" -

بعد تأجيلها بسبب كورونا.. برلمان إثيوبيا يصادق على إجراء الانتخابات العامة

أخبار عالمية تبليغ
بعد تأجيلها بسبب كورونا.. برلمان إثيوبيا يصادق على إجراء الانتخابات العامة
بعد تأجيلها بسبب كورونا.. برلمان إثيوبيا يصادق على إجراء الانتخابات العامة
صادق البرلمان الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، على التوصية الخاصة بإجراء الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة فيروس .

ووفقًا لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، قرر البرلمان في جلسته الطارئة اليوم، بإمكانية إجراء الانتخابات العامة المؤجلة مع اتخاذ تدابير احترازية ضد فيروس كورونا.

وكانت الانتخابات العامة في إثيوبيا قد تأجلت بسبب تفاقم الوضع بسبب انتشار كورونا، كوفيد-19"، إذ كان من المفترض أن تجرى في أغسطس الماضي.

وتسبب ذلك التأجيل في استقالة خيرية إبراهيم، السياسية البارزة المعارضة  في حزب جبهة تحرير شعب تيجراي، من منصب رئيسة المجلس الأعلى في البرلمان، حيث عارض إقليم تيجراي، الذي قاد ائتلافًا حاكمًا متعدد الأحزاب لمدة 27 عامًا قبل وصول آبي أحمد إلى السلطة، بشدة قرار الحكومة في مارس تأجيل الانتخابات الوطنية وانتخابات الأقاليم بسبب فيروس كورونا.

وفتحت سلطات تيجراي مراكز الاقتراع الأربعاء الماضي، أمام الناخبين للتصويت في انتخابات برلمان الإقليم، في تحد سافر للحكومة الفيدرالية الإثيوبية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تأجيلها بسبب كورونا.. برلمان إثيوبيا يصادق على إجراء الانتخابات العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 