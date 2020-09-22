بعد تأجيلها بسبب كورونا.. برلمان إثيوبيا يصادق على إجراء الانتخابات العامة

صادق البرلمان الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، على التوصية الخاصة بإجراء الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة فيروس كورونا

ووفقًا لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، قرر البرلمان في جلسته الطارئة اليوم، بإمكانية إجراء الانتخابات العامة المؤجلة مع اتخاذ تدابير احترازية ضد فيروس كورونا.

وكانت الانتخابات العامة في إثيوبيا قد تأجلت بسبب تفاقم الوضع بسبب انتشار كورونا، كوفيد-19"، إذ كان من المفترض أن تجرى في أغسطس الماضي.

وتسبب ذلك التأجيل في استقالة خيرية إبراهيم، السياسية البارزة المعارضة في حزب جبهة تحرير شعب تيجراي، من منصب رئيسة المجلس الأعلى في البرلمان، حيث عارض إقليم تيجراي، الذي قاد ائتلافًا حاكمًا متعدد الأحزاب لمدة 27 عامًا قبل وصول آبي أحمد إلى السلطة، بشدة قرار الحكومة في مارس تأجيل الانتخابات الوطنية وانتخابات الأقاليم بسبب فيروس كورونا.

وفتحت سلطات تيجراي مراكز الاقتراع الأربعاء الماضي، أمام الناخبين للتصويت في انتخابات برلمان الإقليم، في تحد سافر للحكومة الفيدرالية الإثيوبية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد.