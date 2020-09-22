إسماعيل هنية يختتم زيارته إلى لبنان ويطير إلى تركيا

اختتم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، زيارة إلى لبنان على رأس وفد من قيادة الحركة، استمرت لنحو ثلاثة أسابيع.

والتقى هنية العديد من القيادات اللبنانية الرسمية والشعبية والحزبية والفكرية، مشيدًا بدور لبنان التاريخي إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، واحتضانه للاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا التمسك بحق العودة، ورفض كل مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل، معتبرًا العلاقة مع لبنان بكل مكوناته علاقة استراتيجية.

وشارك هنية خلال زيارته إلى لبنان في اجتماع الأمناء العامين للقوى والفصائل الفلسطينية الذي عقد في بيروت ورام الله بتاريخ ٣ سبتمبر الجاري، والتقى بشكل ثنائي بقادة الفصائل والقوى الفلسطينية المقيمين خارج فلسطين، معتبرًا أن وحدة الموقف الفلسطيني هي حجر الأساس في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية، ودعا إلى تطوير العلاقة الفلسطينية الداخلية، وترتيب البيت الفلسطيني، وصولًا إلى إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية عبر انتخاب مجلس وطني جديد في الداخل والخارج، ووضع استراتيجية وطنية واحدة لمواجهة الاحتلال ومشاريع تصفية قضية فلسطين، وخصوصًا ما يسمى بصفقة القرن وخطة الضم وجريمة التطبيع.

وتوجه هنية الى تركيا مجددا لرئاسة وفد حماس خلال لقاءات مع حركة فتح.